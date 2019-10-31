2019-10-31T18:16:07+03:00
Общество

На Тамбовщине в детских садах пройдут проверки безопасности

Поводом для тревоги стала трагедия в Нарьян-Маре, где в дошкольном учреждении убили ребенка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин распорядился провести проверку во всех дошкольных учреждениях области на предмет обеспечения безопасности детей.

- Такое решение губернатор принял после трагического случая, произошедшего сегодня в Нарьян-Маре, где в детский сад ворвался посторонний мужчина и убил ребенка во время тихого часа, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Александр Никитин отметил, что подобное происшествие не может никого оставить равнодушным и он шокирован произошедшим. Поэтому глава региона тут же поручил провести соответствующую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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