На Тамбовщине в детских садах пройдут проверки безопасности

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-31T18:16:07+03:00

Поводом для тревоги стала трагедия в Нарьян-Маре, где в дошкольном учреждении убили ребенка

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин распорядился провести проверку во всех дошкольных учреждениях области на предмет обеспечения безопасности детей.

- Такое решение губернатор принял после трагического случая, произошедшего сегодня в Нарьян-Маре, где в детский сад ворвался посторонний мужчина и убил ребенка во время тихого часа, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Александр Никитин отметил, что подобное происшествие не может никого оставить равнодушным и он шокирован произошедшим. Поэтому глава региона тут же поручил провести соответствующую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU