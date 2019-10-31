На Тамбовщине в детских садах пройдут проверки безопасности
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин распорядился провести проверку во всех дошкольных учреждениях области на предмет обеспечения безопасности детей.
- Такое решение губернатор принял после трагического случая, произошедшего сегодня в Нарьян-Маре, где в детский сад ворвался посторонний мужчина и убил ребенка во время тихого часа, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Александр Никитин отметил, что подобное происшествие не может никого оставить равнодушным и он шокирован произошедшим. Поэтому глава региона тут же поручил провести соответствующую проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU