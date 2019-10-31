2019-10-31T18:02:01+03:00
Общество

В Тамбовской области собран рекордный урожай подсолнечника

Аграрии собрали 900 тысяч тонн масличной культуры
Марина Поповцева
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Уборка подсолнечника подходит к концуУборка подсолнечника подходит к концуФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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К настоящему моменту в Тамбовской области собрано 900 тысяч тонн подсолнечника. Это 98 % урожая, но уже сейчас показатель превышает прошлогодний на 83 тысячи тонн. При этом посевы подсолнечника в регионе были сокращены. Средняя урожайность культуры – около 26 ц/га.

Максимальные показатели по валовому сбору в Рассказовском, Петровском, Инжавинском районах (60 тысяч тонн). Максимальной урожайности добились в Сампурском и Жердевском районах (более 30 ц/га).

«По итогам прошлого года Тамбовская область занимала второе место в Центральном федеральном округе по сбору подсолнечника и восьмое – в России», – напоминают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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