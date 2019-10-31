2019-10-31T17:31:58+03:00
Общество

Микрорайон «Ласки» в Тамбове вновь останется без света

Отключение электроэнергии произойдет по десяти улицам
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В микрорайоне Ласки, расположенном на севере Тамбова продолжаются профилактические плановые работы на электросетях. Об очередном отключении света в домах местных жителей сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Электричества не будет 1 ноября с 09:00 до 14.00 в микрорайоне Ласки будет отключена электроэнергия на следующих улицах: Чкалова в сторону улицы Песчаной; Чкалова в сторону улицы Карьерной; Чкалова в сторону улицы Ласковской; Чкалова в сторону питомника; Кленовая; проезд Фруктовый; проезд Тихий; Магистральная от дома №22; Ласковская; Карьерная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове под следствие попал бывший директор АИЖК Тамбовской области Михаил Шубин
В Тамбове под следствие попал бывший директор АИЖК Тамбовской области Михаил Шубин
В мэрии Тамбова назначили еще одного нового зама
На Тамбовщине в детских садах пройдут проверки безопасности
В Тамбовской области собран рекордный урожай подсолнечника
Студент и его несовершеннолетний подельник обокрали жителя Тамбовщины
Тамбовские полицейские задержали четырех человек с наркотиками
В магазинах Котовска продавали просроченные коктейли и квас
В Мичуринске перекроют движение из-за крестного хода и открытия памятников
Липецкий аферист под видом полицейского лишил тамбовчанку 20 тысяч рублей
Тамбовчанка осталась и без шубы и без денег
Тамбовщина отметит День народного единства концертами, шествиями и конкурсами
Тамбовчанин сильно избил, а затем зарезал свою сожительницу