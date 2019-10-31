Микрорайон «Ласки» в Тамбове вновь останется без света

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-31T17:31:58+03:00

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В микрорайоне Ласки, расположенном на севере Тамбова продолжаются профилактические плановые работы на электросетях. Об очередном отключении света в домах местных жителей сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Электричества не будет 1 ноября с 09:00 до 14.00 в микрорайоне Ласки будет отключена электроэнергия на следующих улицах: Чкалова в сторону улицы Песчаной; Чкалова в сторону улицы Карьерной; Чкалова в сторону улицы Ласковской; Чкалова в сторону питомника; Кленовая; проезд Фруктовый; проезд Тихий; Магистральная от дома №22; Ласковская; Карьерная.

ИСТОЧНИК KP.RU