Студент и его несовершеннолетний подельник обокрали жителя Тамбовщины
В Котовске у 61-летнего местного жителя из подвала дома похитили имущество. Добычей воров стали перфоратор, набор гаечных ключей, лампочки, сверла и удлинитель.
Сотрудники полиции установили, что к краже причастны двое парней – 18 летний студент одного из учебных заведений города и его несовершеннолетний подельник. Известно, что молодые люди ранее проблем с законом не имели. Похищенное имущество было возвращено владельцу.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU