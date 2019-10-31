2019-10-31T17:05:21+03:00
Происшествия

Студент и его несовершеннолетний подельник обокрали жителя Тамбовщины

Молодые люди были задержаны полицейскими
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске у 61-летнего местного жителя из подвала дома похитили имущество. Добычей воров стали перфоратор, набор гаечных ключей, лампочки, сверла и удлинитель.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастны двое парней – 18 летний студент одного из учебных заведений города и его несовершеннолетний подельник. Известно, что молодые люди ранее проблем с законом не имели. Похищенное имущество было возвращено владельцу.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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