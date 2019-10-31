2019-10-31T16:01:55+03:00
Общество

В магазинах Котовска продавали просроченные коктейли и квас

Общественники проверили торговые точки города
Магдалина Кочнева
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В Роспотребнадзор направят письма с результатами проверкиВ Роспотребнадзор направят письма с результатами проверки
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В Котовске проверили торговые точки на предмет просроченной продукции. Всего активисты посетили 7 магазинов города. В ходе рейда по контролеры обращали внимание на сроки годности охлажденных напитков, детского питания и мясных полуфабрикатов, а также проверили условия реализации молочных продуктов.

В магазинах "Алекс" в северной части города и в магазине "Перекресток" в центре активисты обнаружили на прилавках 10 бутылок просроченного кваса, а также много алкогольных коктейлей. Об этом они оставили записи в книгах отзывов и предложений. Два письма о результатах проверки этих торговых точек направят в Роспотребнадзор.

В магазине "Маяк" в северной части города на прилавках лежала колбаса без маркировки. В торговой точке "Наташа+" не соблюдалось товарное соседство - рядом с ящиком свежих яблок стоял таз со свежей рыбой. После сделанных замечаний работники торговой точки устранили нарушение.

В сетевом магазине "Огонек" в центре Котовска обнаружили одну упаковку просроченной ряженки.

- В следующий раз мы посетим и другие магазины города, а также вновь проверим те, в которых побывали сегодня, - прокомментировала активистка Виктория Томсова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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