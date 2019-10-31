2019-10-31T16:30:27+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали четырех человек с наркотиками

В регионе продолжается операция «Мак-2019»
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области проходит пятый этап операции «Мак-2019», в рамках которой полицейские задерживают и привлекают к ответственности тех, кто незаконно хранит или распространяет наркосодержащие растения.

- За один только день, 30 октября, на территории области наркополицейскими было выявлено четыре преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Так, в Жердевке на улице Пролетарской в квартире 43-летнего жителя полицейские нашли 15 граммов марихуаны. В Рассказово на улице Советской в машине, принадлежащей жителю Котовска, стражи порядка обнаружили 0.9 грамма наркотического вещества «соль». В Мичуринске в доме у местного жителя были найдены 35 граммов марихуаны. А в селе Карели Моршанского района, сотрудники полиции обнаружили при себе у 28-летнего местного жителя 20 граммов марихуаны, и еще один килограмм этого же наркотика мужчина хранил у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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