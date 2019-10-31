2019-10-31T15:29:41+03:00
Общество

В Мичуринске перекроют движение из-за крестного хода и открытия памятников

Автомобилистам придется испытать временные неудобства 4 ноября
Ксения АЛЕШИНА
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В День народного единства, 4 ноября, в Мичуринске состоятся торжественные церемонии открытия памятников преподобному Серафиму Саровскому и выдающемуся народному артисту СССР Владимиру Зельдину.

Но прежде чем откроют памятники, в наукограде пройдет крестный ход. В связи с этим в городе поэтапно с 12 до 16 часов перекроют движение по Липецкому шоссе (от поворота на Автовокзал до ул. Красная), ул. Красной (от ул. Липецкое шоссе до ул. Советской), район площади Славы, ул. Советской ( от ул. Красная до ул. Тамбовская), ул. Тамбовская (от ул. Советской до ул. Герасимова), ул. Герасимова (от ул. Тамбовской до ул. Революционной).

- Кроме того, во время прохождения Крестного хода будет закрыто движение автомобильного транспорта на перекрестках, находящихся на маршруте движения, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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