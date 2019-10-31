Липецкий аферист под видом полицейского лишил тамбовчанку 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-31T15:05:21+03:00

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Котовские полицейские задержали мошенника, который обманул на 20 тысяч рублей 72-летнюю местную жительницу. В апреле в ОМВД России по г. Котовску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Еще в апреле женщине позвонил аферист, который представился полицейским и сказал пенсионерке, что задержал ее сына за незаконное распространение наркотиков. Мошенник предложил женщине освободить сына в обмен на деньги. Она согласилась и, по указаниям незнакомца перевела ему на номер мобильного телефона 20 тысяч рублей. Только после этого она догадалась перезвонить сыну, после разговора с которым поняла, что ее обманули.

Полицейские установили номера телефонов, с которых звонил мошенник и куда женщина перечисляла деньги. Как оказалось, они зарегистрированы в Липецкой области. 30 октября в Липецке задержали 30-летнего мужчину, предварительно установив, что он пользовался теми номерами телефонов. Его доставили в Котовск. Здесь он признался в совершении мошенничества и в тот же день вернул пенсионерке все похищенные у неё деньги.

-У полицейских есть подозрения, что мужчина причастен ещё к 27 подобным случаям в других регионах, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Сейчас устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU