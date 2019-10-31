2019-10-31T14:25:15+03:00
Происшествия

Тамбовчанин сильно избил, а затем зарезал свою сожительницу

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 10 лет
Ксения АЛЕШИНА
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Сожители вместе выпивалиСожители вместе выпивалиФото: СУ СК России по Тамбовской области
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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя Тамбова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

По информации региональной прокуратуры, в мае этого года, обвиняемый вместе с сожительницей выпивали у себя в квартире. Во время разговоров женщина стала упрекать гражданского мужа в том, что он разбил ее мобильник, из-за чего ей пришлось тратить деньги на покупку нового телефона. Мужчина разозлился и сильно избил женщину. Когда она упала на пол без сил, он сходил на кухню за ножом и стал наносить им потерпевшей удары по голове, туловищу, ногам, а также рукам, которыми несчастная пыталась защищаться от ударов. Женщина умерла на месте происшествия от кровопотери.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс—служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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