Движение автобуса № 108 продлено до 4 ноября
Маршрут на чистые пруды будет ходить по измененному расписанию
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Маршрут № 108 «Магистральная – Чистые пруды» продлен на 1,2, 3 и 4 ноября. Автобус будет ходить по измененному расписанию.
Время отправления 1,2,3,4 ноября
от остановки «Магистральная»: 7:40/9:00/10:20/12:00/13:40/15:00/16:20;
от остановки «Чистые пруды»: 8:20/9:40/11:00/12:40/14:20/15:40/17:00.
- С 5 ноября 2019 сезонный маршрут закрывается до весенне-летнего периода, - сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки».
ИСТОЧНИК KP.RU