Движение автобуса № 108 продлено до 4 ноября

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-31T12:37:35+03:00

Маршрут на чистые пруды будет ходить по измененному расписанию

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Маршрут № 108 «Магистральная – Чистые пруды» продлен на 1,2, 3 и 4 ноября. Автобус будет ходить по измененному расписанию.

Время отправления 1,2,3,4 ноября

от остановки «Магистральная»: 7:40/9:00/10:20/12:00/13:40/15:00/16:20;

от остановки «Чистые пруды»: 8:20/9:40/11:00/12:40/14:20/15:40/17:00.

- С 5 ноября 2019 сезонный маршрут закрывается до весенне-летнего периода, - сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки».

ИСТОЧНИК KP.RU