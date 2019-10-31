2019-10-31T12:00:42+03:00
Общество

Тамбовчане нашли во Вьетнаме редкое насекомое

Внешне псеводолистовик титанический напоминает лист тропического растения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Так выглядит находка державинцевТак выглядит находка державинцев
Изменить размер текста:

Сотрудники ТГУ им Г.Р. Державина нашли во Вьетнаме редкое и необычное насекомое, когда занимались изучением животного мира в республике. Напомним, что представители университета принимали участие в сплаве по территории национального парка Догнай/Каттьен.

Помимо обычных представителей фауны, тамбовчане обнаружили на стволе дерева ранее не описанное для юго-восточного Вьетнама насекомое из отряда приведеньевых – псеводолистовик титанический. По цвету и форме оно повторяет лист тропического растения. Длина тела насекомого внушительна - 15-18 см без усиков, а размах крыльев в полете составляет около 25 см. Державинцы внимательно изучили находку, отсняли насекомое, а затем отпустили его обратно на волю.

- Анализ доступных литературных источников показал, что первый и единственный факт обнаружения псевдолистовика титанического во Вьетнаме датирован 2018 годом. Переписка с автором материала, ведущим научным сотрудником Дальневосточного отделения РАН, подтвердила уникальность находки и ее важность для изучения распространения вида, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент и его несовершеннолетний подельник обокрали жителя Тамбовщины
Тамбовские полицейские задержали четырех человек с наркотиками
В магазинах Котовска продавали просроченные коктейли и квас
В Мичуринске перекроют движение из-за крестного хода и открытия памятников
Липецкий аферист под видом полицейского лишил тамбовчанку 20 тысяч рублей
Тамбовчанка осталась и без шубы и без денег
Тамбовщина отметит День народного единства концертами, шествиями и конкурсами
Тамбовчанин сильно избил, а затем зарезал свою сожительницу
У двоих тамбовчан угнали машины, ключи от которых они оставили в замках зажигания
Движение автобуса № 108 продлено до 4 ноября
Экс-руководитель Госжилнадзора Тамбовской области Сергей Захарцев получил 4 года колонии строгого режима
В Тамбове на светофоре сбили пешехода, переходившего улицу на «красный»
Тамбовский проект вошел в топ-100 лучших по мнению Фонда президентских грантов
17-летнего тамбовчанина сбила машина, когда он пытался обойти лужу на дороге
Тамбовчанин заплатил 4 млн рублей материального ущерба после ареста счетов
В префектуре «Полынковская» в Тамбове появилась зона отдыха
Подведены итоги смотра-конкурса «Тамбов в цвету»
Три проблемные многоэтажки в Тамбове достроят с участием федеральных средств
Выяснять, почему в Тамбове плохо пахнет, будет рабочая группа
В Тамбовской области прогнозируется усиление ветра
Мичуринца, зарезавшего собутыльника и оставившего его тело на улице в покрывале, осудили на 10 лет
«Транснефть-Дружба» наказали за нанесение вреда почве
Представители Тамбовской области отправятся на всероссийский этап «Студента года – 2019»
Пропавшего на Тамбовщине 15-летнего подростка нашли мертвым
В Тамбовской области прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
В Тамбовской области ожидается до 7 градусов мороза
В Тамбове открылась запись в новый садик