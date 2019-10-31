Тамбовчане нашли во Вьетнаме редкое насекомое

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-31T12:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ТГУ им Г.Р. Державина нашли во Вьетнаме редкое и необычное насекомое, когда занимались изучением животного мира в республике. Напомним, что представители университета принимали участие в сплаве по территории национального парка Догнай/Каттьен.

Помимо обычных представителей фауны, тамбовчане обнаружили на стволе дерева ранее не описанное для юго-восточного Вьетнама насекомое из отряда приведеньевых – псеводолистовик титанический. По цвету и форме оно повторяет лист тропического растения. Длина тела насекомого внушительна - 15-18 см без усиков, а размах крыльев в полете составляет около 25 см. Державинцы внимательно изучили находку, отсняли насекомое, а затем отпустили его обратно на волю.

- Анализ доступных литературных источников показал, что первый и единственный факт обнаружения псевдолистовика титанического во Вьетнаме датирован 2018 годом. Переписка с автором материала, ведущим научным сотрудником Дальневосточного отделения РАН, подтвердила уникальность находки и ее важность для изучения распространения вида, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU