Тамбовский проект вошел в топ-100 лучших по мнению Фонда президентских грантов
Координационный комитет Фонда президентских грантов выбрал 100 лучших проектов, реализованных в 2018 году. В их число вошел тамбовский проект «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области» АНО «Тамбовское библиотечное общество».
Эксперты оценивали качество реализации, результативность и информационную открытость. Представителей лучших проектов пригласили на форум волонтеров 5 декабря.
На средства президентского гранта тамбовская команда создала информационную базу для возрождения памяти об исчезнувших поселениях Тамбовской области. В ней представлены данные о 1566 сельских населенных пунктах переставших существовать в XIХ-XXI веках. Были созданы виртуальные мемориалы с именами воинов-уроженцев утраченных поселений.
- Разработанные в рамках проекта ресурсы раскрывают особенности жизни населения утраченных сел, - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU