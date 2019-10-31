2019-10-31T11:06:47+03:00
Общество

Тамбовский проект вошел в топ-100 лучших по мнению Фонда президентских грантов

Тамбовчане рассказали об исчезнувших поселениях региона
Марина Поповцева
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Проект представил информационную базу о 1566 исчезнувших сельских населенных пунктахПроект представил информационную базу о 1566 исчезнувших сельских населенных пунктахФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Координационный комитет Фонда президентских грантов выбрал 100 лучших проектов, реализованных в 2018 году. В их число вошел тамбовский проект «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области» АНО «Тамбовское библиотечное общество».

Эксперты оценивали качество реализации, результативность и информационную открытость. Представителей лучших проектов пригласили на форум волонтеров 5 декабря.

На средства президентского гранта тамбовская команда создала информационную базу для возрождения памяти об исчезнувших поселениях Тамбовской области. В ней представлены данные о 1566 сельских населенных пунктах переставших существовать в XIХ-XXI веках. Были созданы виртуальные мемориалы с именами воинов-уроженцев утраченных поселений.

- Разработанные в рамках проекта ресурсы раскрывают особенности жизни населения утраченных сел, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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