17-летнего тамбовчанина сбила машина, когда он пытался обойти лужу на дороге

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-31T10:31:21+03:00

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Авария, в которой пострадал 17-летний молодой человек, произошла 30 октября в 19 часов 40 минут на улице Тимирязева в районе дома №38 города Рассказово. Как рассказали в региональном УГИБДД, водитель, личность которого пока не установлена, наехал на пешехода, который из-за отсутствия тротуаров вынужден был идти по обочине дороги. На одном из участков парню попалась лужа и он решил ее обойти по проезжей части. В этот момент он и попал под машину. Известно, что на одежде молодого человека не было световозвращающих элементов и возможно, в темноте водитель просто не заметил его.

- В результате аварии пешеход получил травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – Молодого человека на месте осмотрели медики скорой помощи. Личность водителя, скрывшегося с места ДТП, устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU