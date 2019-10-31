Тамбовчанин заплатил 4 млн рублей материального ущерба после ареста счетов
Мужчина долго отказывался идти на контакт с приставами
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Житель Тамбова должен был выплатить 4 млн материального ущерба. Однако мужчина с этим не спешил и на контакт с приставами не шел.
Исполнительное производство о взыскании с него денег находилось в Октябрьском районном отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области.
- Только розыск счетов в банках и постановление о наложении на них арестов заставили мужчину явиться в отдел судебных приставов и оплатить задолженность в полном объеме, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU