Тамбовчанин заплатил 4 млн рублей материального ущерба после ареста счетов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-31T10:01:26+03:00

Мужчина долго отказывался идти на контакт с приставами

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Житель Тамбова должен был выплатить 4 млн материального ущерба. Однако мужчина с этим не спешил и на контакт с приставами не шел.

Исполнительное производство о взыскании с него денег находилось в Октябрьском районном отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области.

- Только розыск счетов в банках и постановление о наложении на них арестов заставили мужчину явиться в отдел судебных приставов и оплатить задолженность в полном объеме, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU