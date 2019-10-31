2019-10-31T09:37:06+03:00
Общество

В префектуре «Полынковская» в Тамбове появилась зона отдыха

По просьбе жителей рядом с храмом установлены лавочки и высажены деревья
Марина Поповцева
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В зеленой зоне рядом со строящимся храмом на улице Комиссара Московского появился новый сквер. Зону отдыха городские власти благоустроили по просьбам жителей префектуры «Полынковская».

Как сообщают в администрации города Тамбова, в небольшой зоне отдыха появились лавочки, деревья и кустарники. Весной в сквере планируется обустроить пешеходную дорожку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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