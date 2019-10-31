В префектуре «Полынковская» в Тамбове появилась зона отдыха
По просьбе жителей рядом с храмом установлены лавочки и высажены деревья
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В зеленой зоне рядом со строящимся храмом на улице Комиссара Московского появился новый сквер. Зону отдыха городские власти благоустроили по просьбам жителей префектуры «Полынковская».
Как сообщают в администрации города Тамбова, в небольшой зоне отдыха появились лавочки, деревья и кустарники. Весной в сквере планируется обустроить пешеходную дорожку.
ИСТОЧНИК KP.RU