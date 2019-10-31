Подведены итоги смотра-конкурса «Тамбов в цвету»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-31T09:00:57+03:00

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Состоялась церемония награждения 39 участников смотра-конкурса «Тамбов в цвету». Победители, лауреаты и активные участники получили дипломы и денежные премии.

Победителем в номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории учреждений образования» стал детский сад «Солнышко». В номинации «Лучший цветник на территории предприятий» победил «Пигмент».

«Лучшим цветником на территории частного домовладения» признана клумба жительницы дома № 21 по 1-му Лермонтовскому переулку Раисы Пивоваровой. Наконец, в номинации «Лучший цветник на дворовой территории многоквартирных домов» диплом вручили жительнице многоквартирного дома № 16 по улице Сенько Екатерине Афанасьевой.

Конкурс проходил в областном центре уже в 13 раз. Для участия в основном этапе конкурса было отобрано 100 заявок.

- Традиционно наиболее активное участие в конкурсе приняли жители многоквартирных домов - было рассмотрено 46 заявок от них, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU