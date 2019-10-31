Подведены итоги смотра-конкурса «Тамбов в цвету»
Состоялась церемония награждения 39 участников смотра-конкурса «Тамбов в цвету». Победители, лауреаты и активные участники получили дипломы и денежные премии.
Победителем в номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории учреждений образования» стал детский сад «Солнышко». В номинации «Лучший цветник на территории предприятий» победил «Пигмент».
«Лучшим цветником на территории частного домовладения» признана клумба жительницы дома № 21 по 1-му Лермонтовскому переулку Раисы Пивоваровой. Наконец, в номинации «Лучший цветник на дворовой территории многоквартирных домов» диплом вручили жительнице многоквартирного дома № 16 по улице Сенько Екатерине Афанасьевой.
Конкурс проходил в областном центре уже в 13 раз. Для участия в основном этапе конкурса было отобрано 100 заявок.
- Традиционно наиболее активное участие в конкурсе приняли жители многоквартирных домов - было рассмотрено 46 заявок от них, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU