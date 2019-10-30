Выяснять, почему в Тамбове плохо пахнет, будет рабочая группа

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-30T17:31:17+03:00

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Причину происхождения неприятного запаха в Тамбове будет искать рабочая группа, которую предложила создать мэр города Наталия Макаревич. Эту идею она высказала на заседания Тамбовской городской Думы. В состав группы войдут не только представители администрации областного центра, но и депутаты, сотрудники Роспотребнадзора и представители ТКС.

Известно, что с 19 по 30 октября в Единой городской центральной диспетчерской службе зафиксировали порядка 90 обращений от жителей с жалобами на сильный зловонный запах. Большинство таких сообщений поступило от тамбовчан, проживающих на улицах: Моршанское шоссе, Советская, Подвойского, Чичканова, Рабочая, Пензенская, 2-я Шацкая, Куйбышева, Володарского, Московская, Б.Васильева. Все заявки были переданы в «Центр гигиены и эпидемиологии» для проведения замеров.

Проведенное 24 октября комиссионное обследование канализационных коллекторов на тех улицах, откуда поступали жалобы, показало, что система водоотведения работает в штатном режиме и не является источником запаха. В начале недели, 28 и 29 октября, был проведены заборы проб воздуха на очистных сооружениях по ул. Чумарсовская, в результате которых также не выявлен источник запаха и не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ.

- Глава города Тамбова Наталией Макаревич дала поручение сформировать рабочую группу и организовать ее работу в кратчайшие сроки, - сообщили в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU