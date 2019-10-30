Три проблемные многоэтажки в Тамбове достроят с участием федеральных средств

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-30T18:01:19+03:00

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Тамбовская область сможет достроить три проблемных дома благодаря федеральному финансированию. Соответствующее соглашение регион подписал с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Многоэтажки на Московской, 30а, Коммунальной, 72а и Карла Маркса, 3, корп. 3 получат финансирование на достройку в 2019 году. Их ввод в эксплуатацию решит проблемы с жильем 180 пострадавших дольщиков.

Еще два дома достраиваются за счет внутренних источников Тамбовской области. Это дома 69а корпус 3 по улице Интернациональная (65 квартир) и 171 по улице Карла Маркса (79 квартир). Передать ключи от новых квартир жильцам планируется уже в ноябре.

Всего в региональный план-график по решению проблем пострадавших граждан включено 10 домов.

- В регионе часть проблемных объектов уже введена в эксплуатацию. Так, новоселье справили жители дома 9а по улице Сенько (48 квартир) и дома 69а корпус 2 по улице Интернациональная (108 квартир). Возобновлены работы на объектах по улице Рылеева, 46; улице Чичерина/Северо-Западная, 7/1; улице Московская 30а, - отмечают в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU