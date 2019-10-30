Мичуринца, зарезавшего собутыльника и оставившего его тело на улице в покрывале, осудили на 10 лет

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-30T16:27:56+03:00

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В Мичуринске суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Установлено, что 21 июня этого года во время распития алкоголя между обвиняемым и его товарищем возникла ссора. Обвиняемый схватил нож и ударил им 31-летнего собутыльника два раза ножом. После этого мужчина завернул тело погибшего в покрывало и оставил во дворе дома, где они выпивали, чтобы вечером забрать его и похоронить. Затем злоумышленник скрылся с места преступления и до задержания сотрудниками полиции прятался в погребе своего дома.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU