«Транснефть-Дружба» наказали за нанесение вреда почве

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-30T16:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Россельхознадзора обнаружило нарушения земельного законодательства в Бондарском районе. АО «Транснефть-Дружба» нанесла вред почве при реконструкции нефтепровода.

Теперь земли можно использовать по прямому назначению, то есть для сельского хозяйства, только после технической и биологической рекультивации.

- АО «Транснефть-Дружба» привлечено Управлением к административной ответственности, предусмотренной ч.1 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и назначен административный штраф, - рассказали в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU