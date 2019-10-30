2019-10-30T16:00:42+03:00
Общество

«Транснефть-Дружба» наказали за нанесение вреда почве

Россельхознадзор привлек компанию к административной ответственности
Марина Поповцева
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Управление Россельхознадзора обнаружило нарушения земельного законодательства в Бондарском районе. АО «Транснефть-Дружба» нанесла вред почве при реконструкции нефтепровода.

Теперь земли можно использовать по прямому назначению, то есть для сельского хозяйства, только после технической и биологической рекультивации.

- АО «Транснефть-Дружба» привлечено Управлением к административной ответственности, предусмотренной ч.1 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и назначен административный штраф, - рассказали в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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