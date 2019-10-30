«Транснефть-Дружба» наказали за нанесение вреда почве
Россельхознадзор привлек компанию к административной ответственности
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Управление Россельхознадзора обнаружило нарушения земельного законодательства в Бондарском районе. АО «Транснефть-Дружба» нанесла вред почве при реконструкции нефтепровода.
Теперь земли можно использовать по прямому назначению, то есть для сельского хозяйства, только после технической и биологической рекультивации.
- АО «Транснефть-Дружба» привлечено Управлением к административной ответственности, предусмотренной ч.1 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и назначен административный штраф, - рассказали в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU