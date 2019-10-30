Представители Тамбовской области отправятся на всероссийский этап «Студента года – 2019»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-30T15:43:04+03:00

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В Тамбове подвели итоги заочного этапа всероссийского «Студента года-2019». На очный этап от нашей области отправятся четыре студента из ТГУ имени Г.Р.Державина, Мичуринского ГАУ и тамбовского филиала РАНХИГС.

- Финал премии пройдет с 14 по 18 ноября в городе Ростов-на-Дону. Там будут определены лучшие студенты страны в своих номинациях. Отметим, что в этом году премия «Студент года» проходит в рамках платформы «Россия - страна возможностей», - сообщают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU