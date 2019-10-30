Пропавшего на Тамбовщине 15-летнего подростка нашли мертвым

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-30T15:27:37+03:00

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30 октября стало известно о судьбе 15-летнего Савра Бамбышева, который пропал 28 октября. После обед, подросток ушел из своего дома в селе Серединовка Сампурского района и больше не вернулся. На следующий день его родные обратились в полицию, которые начали его розыск, в том числе с привлечением кинологов, помогали в поисках мальчика волонтеры отряда «Лиза Алерт». К сожалению, найти подростка живым не удалось – поздним вечером 29 октября его тело обнаружили совсем недалеко от дома на берегу реки в зарослях камыша. По данным СУ СКР по Тамбовской области, внешних признаков насильственной смерти на нем не обнаружили.

- В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следственными органами СУ СКР по Тамбовской области проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены обстоятельства гибели подростка, - рассказали в региональном СКР. - Предварительно, причиной его смерти стало переохлаждение.

Предварительная причина смерти подростка - переохлаждение

ИСТОЧНИК KP.RU