В Тамбовской области прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-30T15:01:17+03:00

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В Тамбове провели тренировочный экзамен по информатике и ИКТ. Он проводился в компьютерной форме.

Новая технология позволяет вводить и сохранять ответы при помощи компьютера. При этом ответы участников не требуют экспертной проверки, все работы проверяются и оцениваются в автоматизированном режиме.

- С 2021 года новая модель экзамена будет введена в штатный режим, - пояснили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU