В Тамбовской области прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
Тамбовские школьники протестировали компьютерную форму испытаний
Работы проверяются и оцениваются автоматически
Изменить размер текста:
В Тамбове провели тренировочный экзамен по информатике и ИКТ. Он проводился в компьютерной форме.
Новая технология позволяет вводить и сохранять ответы при помощи компьютера. При этом ответы участников не требуют экспертной проверки, все работы проверяются и оцениваются в автоматизированном режиме.
- С 2021 года новая модель экзамена будет введена в штатный режим, - пояснили в управлении образования и науки Тамбовской области.
Фото Управления образования и науки Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU