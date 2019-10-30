В Тамбовской области ожидается до 7 градусов мороза
Ночью пройдет небольшой снег
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В ночь на 31 октября в Тамбовской области может пройти небольшой снег. Днем ожидается сильный северо-западный скоростью 9-14 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до 7 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от – 3 до + 2 градусов.
- Прогнозируется возникновение аварий на линиях электропередач и линиях связи. Увеличение количества ДТП прогнозируется на автодорогах Тамбова, Мичуринска и Тамбовского района, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU