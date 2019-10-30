В Тамбове открылась запись в новый садик

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-30T14:00:50+03:00

На строительство выделено более 200 млн рублей

Учреждение откроется в Майском в декабре

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В микрорайоне «Майский» под Тамбовом строится новый детский сад «Маленький принц». Планируется, что уже в декабре в него смогут пойти 250 малышей. Детский сад рассчитан на 12 групп от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет. Основная концепция садика - экологическая.

На строительство из федерального бюджета выделено 150,6 млн рублей, из регионального - 81,5 млн рублей.

В настоящее время в новый детский сад уже открыта запись. Его адрес: Тамбовский район, д. Красненькая, мкр. Майский, ул. Тамбовские зори, д. 94а.

Встать на учет можно очно на ул. Пятницкая, д.8 «а» (кабинет 13). Специалисты работают в понедельник и четверг с 8.30 до 17.30 (перерыв 12.30-13.30).

- Постановка на учет в заочной форме осуществляется через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» на сайте www.gosuslugi.ru, - рассказали в администрации Тамбовского района.

О строительстве детского сада читайте также здесь.

Фото пресс-служба администрации Тамбовского района

ИСТОЧНИК KP.RU