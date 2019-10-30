Два тамбовских борца с нарушением слуха победили на первенстве Европы
Воспитанники спортивно-адаптивной школы взяли «золото» в Гомеле
Победителями стали Антон Бубнов и Геннадий Борисов
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В городе Гомель Республики Беларусь на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха двое тамбовчан стали обладателями золотых медалей. Антон Бубнов и Геннадий Борисов успешно выступили в весовой категории 55 килограмм.
- Оба спортсмена провели по 3 встречи, в которых не отдали соперникам ни одного балла. Тренеры спортсменов - И. Тарасов и В. Макаров, спортсмены представляют спортивно-адаптивную школу, - сообщили в ТОГАУ САШ.
Фото: ТОГАУ САШ
ИСТОЧНИК KP.RU