Два тамбовских борца с нарушением слуха победили на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-30T13:32:53+03:00

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В городе Гомель Республики Беларусь на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха двое тамбовчан стали обладателями золотых медалей. Антон Бубнов и Геннадий Борисов успешно выступили в весовой категории 55 килограмм.

- Оба спортсмена провели по 3 встречи, в которых не отдали соперникам ни одного балла. Тренеры спортсменов - И. Тарасов и В. Макаров, спортсмены представляют спортивно-адаптивную школу, - сообщили в ТОГАУ САШ.

Фото: ТОГАУ САШ

ИСТОЧНИК KP.RU