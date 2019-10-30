2019-10-30T13:00:56+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, совершавший покупки по чужой банковской карте, получил условный срок

Мужчина потратил на личные нужды порядка 3,5 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который без зазрения совести расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Установлено, что мужчина нашел карту в июне текущего года на автомобильной стоянке в районе улицы Полынковской. На радость ему она оказалась бесконтактной, а это значит, что при оплате по данной карте не нужно было вводить пин-код, а просто приложить ее к платежному терминалу.

Тамбовчанин купил с помощью чужой карты бензин на заправке, различные хозяйственные предметы и блок сигарет. Всего он потратил на это около 3 500 рублей. В очередном магазине у мужчины расплатиться за товар уже не получилось, поскольку к этому моменту владелец карты через личный кабинет на официальном сайте банка заблокировал доступ к счету карты, на которой оставалось более 11 тысяч рублей.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, особый порядок рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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