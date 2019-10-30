Страх стать пешеходом побудил жителя Тамбовщины выплатить компенсацию

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-30T12:30:22+03:00

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В Моршанске местный житель выплатил более 50 тысяч рублей компенсации причиненного морального вреда лишь только после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления транспортным средством.

- В соответствии с законом судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. Однако должник, законные требования судебного пристава-исполнителя проигнорировал. После чего, судебным приставом было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора. Помимо этого, судебный пристав вынес постановление об ограничении гражданина Д. в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Перспектива стать пешеходом и передвигаться на общественном транспорте сильно напугала мужчину, поэтому он буквально через пару дней пришел в отделение УФССП и полностью погасил задолженность, а также оплатил исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU