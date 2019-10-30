Неопытный водитель «снес» авто, припаркованное на обочине в Тамбове

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-30T10:55:05+03:00

19-летний водитель въехал в припаркованное на обочине авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла 29 октября в 11 часов 30 минут на Тулиновском проезде в районе дома №23«А» города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 19-летний водитель не учел безопасный боковой интервал до транспортных средств, припаркованных справа по ходу движения автомобиля, и столкнулся со стоящим «Toyota Auris», под управлением 56-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 51-летняя пассажирка автомобиля «Toyota Auris», - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

в аварии пострадала женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU