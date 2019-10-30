2019-10-30T12:06:45+03:00
Происшествия

В Тамбовской области рабочий попался с поличным на краже зерна

За 6 мешков кукурузы мужчине грозит до 2 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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Полицейским Гавриловского района поступило сообщение о краже зерна. Вечером с поля близ села Пересыпкино кто-то попытался похитить кукурузу.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место и задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний рабочий фермы родом из Пензенской области. Мужчина признался, что приехал на заработки, но оплатой был не доволен, поэтому решился на кражу. У него из автомобиля изъяли 6 мешков кукурузы.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2-х лет, – сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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