В Тамбовской области рабочий попался с поличным на краже зерна
Полицейским Гавриловского района поступило сообщение о краже зерна. Вечером с поля близ села Пересыпкино кто-то попытался похитить кукурузу.
Сотрудники уголовного розыска выехали на место и задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний рабочий фермы родом из Пензенской области. Мужчина признался, что приехал на заработки, но оплатой был не доволен, поэтому решился на кражу. У него из автомобиля изъяли 6 мешков кукурузы.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2-х лет, – сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU