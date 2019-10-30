В Тамбове пройдут вечера, посвященные памяти Владимира Зельдина

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-30T10:01:41+03:00

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1 и 2 ноября в преддверии театрального фестиваля «На родине Владимира Зельдина» в Тамбове вспомнят творчество великого артиста. В эти дни пройдут киновечера, посвященные кинематографическому наследию нашего легендарного земляка.

1 ноября в 14.00 в клубе любителей духовного кино на улице Степана Разина, 5 выступит член Союза литераторов РФ, лауреат областной премии имени Евгения Боратынского, автор книги о Владимире Зельдине «Человек из города Козлова» Владимир Андреев. Автор книги был лично знаком с актёром. Он представит кино- и видеоматериалы из личного архива.

Также о встрече с Зельдиным расскажет актриса Мичуринского драматического театра, заслуженная артистка РФ Татьяна Николаева. Она прочтет свои стихи, посвященные артисту. А после зрители увидят документальный фильм «Владимир Зельдин. Перелистывая жизнь».

- 2 ноября любителей творчества Владимира Зельдина ждет Тамбовский областной краеведческий музей. Здесь пройдет киновечер «Последний Дон Кихот эпохи… Владимир Зельдин». Начало в 19 часов, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU