2019-10-30T09:30:58+03:00
Общество

Музей тамбовского Центра развития творчества переведен в «цифру»

Новый формат запущен к 95-летию экспозиции
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году Центр развития творчества детей и юношества отмечает 95-летие. К юбилею обновлен уникальный музей, который работает в Центре около 50 лет. Его фонд переведен в цифровой формат и доступен для школьников Тамбовской области, как, впрочем, и любой точки мира.

- Здесь собраны материалы о работе первых на Тамбовщине отрядов, о пионерских вожатых разных лет, о самых больших и значительных делах пионеров. Представлены фотографии, документы, пионерские значки, галстуки, знамёна, книги и воспоминания ветеранов пионерского движения, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшего на Тамбовщине 15-летнего подростка нашли мертвым
В Тамбовской области прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
В Тамбовской области ожидается до 7 градусов мороза
В Тамбове открылась запись в новый садик
Два тамбовских борца с нарушением слуха победили на первенстве Европы
Тамбовчанин, совершавший покупки по чужой банковской карте, получил условный срок
Страх стать пешеходом побудил жителя Тамбовщины выплатить компенсацию
В Тамбовской области рабочий попался с поличным на краже зерна
Ж/д вокзал Тамбова ремонтируют без разрешения на строительство
Более двух тысяч человек задействуют во Всероссийской переписи населения на Тамбовщине
Неопытный водитель «снес» авто, припаркованное на обочине в Тамбове
В Тамбове пройдут вечера, посвященные памяти Владимира Зельдина
Тамбовчанин взял «бронзу» на Чемпионате мира по самбо
На Рассказовском шоссе Тамбова загорелись два дома
Рядом с Татарским валом на севере Тамбова разобьют новый парк
Общественников и СМИ Тамбова приглашают «обнюхать» очистные сооружения
Тамбовская школа – лауреат Всероссийского конкурса
Тамбовские поисковики возложат цветы на Красной площади
Тамбовчанина, натравившего овчарку на полицейского, осудили на пять лет
На севере Тамбова отключат свет
Боле 4 300 тысяч тамбовчан заболели ОРВИ за неделю
В Рассказовском районе Тамбовщины насмерть сбили пешехода
17-летний тамбовчанин задержан за кражу телефона