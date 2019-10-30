Музей тамбовского Центра развития творчества переведен в «цифру»
В этом году Центр развития творчества детей и юношества отмечает 95-летие. К юбилею обновлен уникальный музей, который работает в Центре около 50 лет. Его фонд переведен в цифровой формат и доступен для школьников Тамбовской области, как, впрочем, и любой точки мира.
- Здесь собраны материалы о работе первых на Тамбовщине отрядов, о пионерских вожатых разных лет, о самых больших и значительных делах пионеров. Представлены фотографии, документы, пионерские значки, галстуки, знамёна, книги и воспоминания ветеранов пионерского движения, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU