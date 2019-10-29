На Рассказовском шоссе Тамбова загорелись два дома
Оба строения у огня удалось «отбить»
Пожар начался в одном доме, но перекинулся на второй
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Вечером 29 октября в в Тамбове на Рассказовском шоссе, 6а загорелся двухэтажный частный дом. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, находившиеся в нем люди к приезду пожарных самостоятельно эвакуировались. К этому моменту пламя перекинулось на соседний дом. С огнем боролись несколько пожарных расчетов. К 19 часам пламя удолось локализовать, в 20 часов 25 минут пожар полностью ликвидировали. Оба дома удалось отстоять, обошлось без пострадавших.
Огонь тушили несколько пожарных расчетов
В ЧП никто не пострадал
ИСТОЧНИК KP.RU