На Рассказовском шоссе Тамбова загорелись два дома

СЕГОДНЯ 21:06 2019-10-29T21:07:22+03:00

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Вечером 29 октября в в Тамбове на Рассказовском шоссе, 6а загорелся двухэтажный частный дом. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, находившиеся в нем люди к приезду пожарных самостоятельно эвакуировались. К этому моменту пламя перекинулось на соседний дом. С огнем боролись несколько пожарных расчетов. К 19 часам пламя удолось локализовать, в 20 часов 25 минут пожар полностью ликвидировали. Оба дома удалось отстоять, обошлось без пострадавших.

Огонь тушили несколько пожарных расчетов

В ЧП никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU