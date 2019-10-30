2019-10-30T09:01:27+03:00
Спорт

Тамбовчанин взял «бронзу» на Чемпионате мира по самбо

Сергей Мещеряков стал одним из лучших среди 500 спортсменов из 25 стран
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Сергей Мещеряков разделил третье место со спортсменом из ФранцииСергей Мещеряков разделил третье место со спортсменом из Франции
Изменить размер текста:

В городе Лимассол (Республика Кипр) состоялся Чемпионат мира по самбо среди мастеров (ветеранов). В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран. В составе сборной команды России выступил тамбовчанин Сергей Мещеряков, который является заслуженным мастером спорта России, тренером-преподавателем ДЮСШ № 6, а работает младшим инспектором следственного изолятора № 1 УФСИН по Тамбовской области.

- В личном зачете в возрастной группе М1 (35-39 лет) в весовой категории до 74 килограммов Сергей Мещеряков завоевал бронзовую медаль, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. - Третье место он разделил со спортсменом из Франции.

Фото УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшего на Тамбовщине 15-летнего подростка нашли мертвым
В Тамбовской области прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
В Тамбовской области ожидается до 7 градусов мороза
В Тамбове открылась запись в новый садик
Два тамбовских борца с нарушением слуха победили на первенстве Европы
Тамбовчанин, совершавший покупки по чужой банковской карте, получил условный срок
Страх стать пешеходом побудил жителя Тамбовщины выплатить компенсацию
В Тамбовской области рабочий попался с поличным на краже зерна
Ж/д вокзал Тамбова ремонтируют без разрешения на строительство
Более двух тысяч человек задействуют во Всероссийской переписи населения на Тамбовщине
Неопытный водитель «снес» авто, припаркованное на обочине в Тамбове
В Тамбове пройдут вечера, посвященные памяти Владимира Зельдина
Музей тамбовского Центра развития творчества переведен в «цифру»
На Рассказовском шоссе Тамбова загорелись два дома
Рядом с Татарским валом на севере Тамбова разобьют новый парк
Общественников и СМИ Тамбова приглашают «обнюхать» очистные сооружения
Тамбовская школа – лауреат Всероссийского конкурса
Тамбовские поисковики возложат цветы на Красной площади
Тамбовчанина, натравившего овчарку на полицейского, осудили на пять лет
На севере Тамбова отключат свет
Боле 4 300 тысяч тамбовчан заболели ОРВИ за неделю
В Рассказовском районе Тамбовщины насмерть сбили пешехода
17-летний тамбовчанин задержан за кражу телефона