Тамбовчанин взял «бронзу» на Чемпионате мира по самбо
В городе Лимассол (Республика Кипр) состоялся Чемпионат мира по самбо среди мастеров (ветеранов). В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран. В составе сборной команды России выступил тамбовчанин Сергей Мещеряков, который является заслуженным мастером спорта России, тренером-преподавателем ДЮСШ № 6, а работает младшим инспектором следственного изолятора № 1 УФСИН по Тамбовской области.
- В личном зачете в возрастной группе М1 (35-39 лет) в весовой категории до 74 килограммов Сергей Мещеряков завоевал бронзовую медаль, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. - Третье место он разделил со спортсменом из Франции.
Фото УФСИН по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU