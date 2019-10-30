Тамбовчанин взял «бронзу» на Чемпионате мира по самбо

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-30T09:01:27+03:00

Сергей Мещеряков стал одним из лучших среди 500 спортсменов из 25 стран

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В городе Лимассол (Республика Кипр) состоялся Чемпионат мира по самбо среди мастеров (ветеранов). В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран. В составе сборной команды России выступил тамбовчанин Сергей Мещеряков, который является заслуженным мастером спорта России, тренером-преподавателем ДЮСШ № 6, а работает младшим инспектором следственного изолятора № 1 УФСИН по Тамбовской области.

- В личном зачете в возрастной группе М1 (35-39 лет) в весовой категории до 74 килограммов Сергей Мещеряков завоевал бронзовую медаль, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. - Третье место он разделил со спортсменом из Франции.

Фото УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU