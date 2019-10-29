2019-10-29T18:18:22+03:00
Общество

Общественников и СМИ Тамбова приглашают «обнюхать» очистные сооружения

Коммунальщики намерены доказать, что это не они портят воздух в областном центре
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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А если очистные сооружение не пахнут, дальше что?А если очистные сооружение не пахнут, дальше что?
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В Тамбове вот уже две недели выясняют причины неприятного запаха, который возмущает горожан. Замеры и исследования, которые проводят специалисты санитарных служб, до сих пор не смогли дать ответ, кто виноват в том, что в областном центре невозможно дышать. Под подозрение попали в том числе канализационные колодцы и очистные сооружения, находящиеся в ведении АО «Тамбовские коммунальные системы».

В ответ на эти обвинения коммунальщики приводят данные обследования, которое провели 24 октября специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», представители администрации и ЦГДС. Как оно показало, канализационные колодцы и коллектор в центре города по адресам: Куйбышева, 12, Рабочая, 6, Володарского, 7, Мичуринская, 8а находятся в исправном состоянии, работают в обычном режиме и не являются источником резкого запаха.

Тем не менее, жалобы горожан на неприятный запах продолжились и в выходные дни, в основном он распространялся утром и вечером. Как уверяют в АО «ТКС», специалисты Роспотребнадзора и ЕГЦДС дважды в разное время осмотрели городские очистные сооружения. Но ни утром, ни вечером сероводорода в воздухе зафиксировано не было.

- Распространившийся в городе неприятный запах не имеет отношения к работе водоканала, - официально заявили в АО «ТКС», - Дополнительным подтверждением тому является периодичность появления запаха в разных районах города. Если бы его источник находился на очистных сооружениях – запах имел бы постоянный характер, потому что очистка воды ведется непрерывно и круглосуточно.

Для того, чтобы доказать свою непричастность к распространяющимся по Тамбову «ароматам», в АО «ТКС» 31 октября решили провести экскурсию по очистным сооружениям. Но даже если допустить, что на объекте действительно все хорошо и причина запаха не в очистных, горожанам от этого легче нисколько не станет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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