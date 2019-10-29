2019-10-29T18:01:41+03:00
Общество

Тамбовская школа – лауреат Всероссийского конкурса

Учреждение отметили среди лучших инклюзивных школ России
Марина Поповцева
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Инклюзивное образование прививает детям доброту и отзывчивостьИнклюзивное образование прививает детям доброту и отзывчивость
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Тамбовская школа № 30 стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России -2019». Ее отметили среди 40 образовательных организаций из 31 региона России. Среди них лицеи, школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждения, открывшие классы инклюзивного обучения.

Тамбовская школа представила проект «Модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через создание коррекционно-развивающей среды и вовлечение в социально-значимую деятельность».

- Труд педагога инклюзивного образования формирует не только личность ребёнка с особыми образовательными потребностями, он распространяется на всех детей, прививая доброту и отзывчивость, - убеждены в управлении образования и науки Тамбовской области. Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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