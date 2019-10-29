2019-10-29T17:30:55+03:00
Общество

Тамбовские поисковики возложат цветы вместе с Президентом

4 ноября ребята из Тамбова отправятся на Красную площадь
Марина Поповцева
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Тамбовская область является активистом поискового движенияТамбовская область является активистом поискового движения
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В День народного единства тамбовские поисковики возложат цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади вместе с Президентом России.

На торжественную церемонию отправятся бойцы поисковых отрядов Приборостроительного колледжа, Мичуринской школы № 7 и Татановской школы.

- Тамбовская область является активистом поискового движения. В нашем регионе некоторые отряды действуют уже на протяжении более 20 лет, среди которых поисковый отряд «Альтаир», работающий на базе Приборостроительного колледжа, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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