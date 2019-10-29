Тамбовские поисковики возложат цветы вместе с Президентом
В День народного единства тамбовские поисковики возложат цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади вместе с Президентом России.
На торжественную церемонию отправятся бойцы поисковых отрядов Приборостроительного колледжа, Мичуринской школы № 7 и Татановской школы.
- Тамбовская область является активистом поискового движения. В нашем регионе некоторые отряды действуют уже на протяжении более 20 лет, среди которых поисковый отряд «Альтаир», работающий на базе Приборостроительного колледжа, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.
Фото Управления образования и науки Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU