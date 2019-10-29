Тамбовчанина, натравившего овчарку на полицейского, осудили на пять лет

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-29T17:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Моршанске суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, что 18 мая прошлого года полицейский, разыскивая похищенный велосипед по заявлению местной жительницы, увидел похожий двухколесный транспорт возле одного из домов. Страж порядка обратился к хозяину дому для дачи объяснений и предъявил служебное удостоверение. Хозяин жилища был пьян и остался недоволен нежданным гостем. Он начал вести себя агрессивно и вывел из вольера кавказскую овчарку, после чего дал ей голосовую команду «Фас» и отпустил поводок. Собака набросилась на сотрудника полиции и сильно покусала его. С многочисленными ранами и ссадинами потерпевший был госпитализирован в медучреждение, где проходил стационарное лечение.

- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5 лет. Решением суда апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения. Как выяснилось, осуждённый купил велосипед у местного жителя, который и совершил его хищение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Читайте также: Пьяный хозяин овчарки спустил собаку на тамбовского полицейского

ИСТОЧНИК KP.RU