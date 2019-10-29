2019-10-29T15:47:46+03:00
Происшествия

В Рассказовском районе Тамбовщины насмерть сбили пешехода

34-летний мужчина шел по обочине трассы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель сбил идущего по обочине пешеходаВодитель сбил идущего по обочине пешеходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб мужчина, произошла 28 октября в 20 часов 30 минут на 44 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «Opel Astra» наехал на 34-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном с автомобилем направлении.

- В результате аварии пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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