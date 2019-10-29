2019-10-29T16:03:27+03:00
Здоровье

Боле 4 300 тысяч тамбовчан заболели ОРВИ за неделю

Инфекцию чаще всего подхватывают дети
Ксения АЛЕШИНА
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За прошедшую неделю на Тамбовщине было зарегистрировано более 4300 случаев заболевания ОРВИ, что на 25 процентов ниже порогового значения. Большинство заболевших, а именно 75%, составили дети. Что касается Тамбова, то общее количество простудившихся снизилось за неделю на 5% и составило 2 285 человек.

По словам медиков, за последние 7 недель при обследовании пациентов с диагнозом ОРВИ, вирусы гриппа не выделялись. В трех случаях врачи обнаружили вирус парагриппа, а еще в одном – аденовирусную инфекцию.

Стоит отметить, что в областном центре 4 сентября стартовала Всероссийская прививочная кампания против гриппа. В этом году планируется сделать прививки почти 170 тысячам тамбовчан или около 55 % населения города, что немного превышает показатели прошлого года.

- Поставка вакцин, закупаемых за счет средств федерального бюджета, осуществлялась трижды: в августе и октябре. В результате было получено более 300 тысяч доз Совигриппа и Ультрикса. Всего против гриппа привито около 75 тысяч человек (из них более 46 тысяч взрослых и 28 тысяч детей), что составляет четверть населения Тамбова. Таким образом, план иммунизации выполнен практически наполовину, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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