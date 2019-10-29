17-летний тамбовчанин задержан за кражу телефона

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-29T15:02:53+03:00

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В Тамбове студент отдыхал в кафе и отвлекся, оставив без присмотра телефон. Этим немедленно воспользовался злоумышленник, который скрылся, прихватил с собой сотовый. Обнаружив пропажу, молодой человек пытался самостоятельно найти телефон, но безуспешно. Ему пришлось обратиться в полицию.

Полицейские просмотрели запись с камеры видеонаблюдения. На ней был виден момент кражи, было составлено описание воришки. В итоге удалось задержать 17-летнего юношу, похищенный телефон был у него с собой.

- Установлено, что ранее задержанный уже не раз совершал подобные кражи, в настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU