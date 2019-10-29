В один из районов Тамбовщины приехал передвижной маммограф

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-29T14:09:52+03:00

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В Петровском районе в течение трех дней будет работать передвижной маммограф Мордовской ЦРБ. Планируется, что за это время обследования пройдут свыше 80 местных жительниц.

- Ежегодно благодаря выездным формам работы медицинскую помощь получают более 90 тысяч сельских жителей. Кроме того, в центральных районных больницах также сформированы мобильные медицинские бригады, которые охватывают еще более 150 тысяч человек. В настоящее время для оказания мобильной медицинской помощи в нашем регионе задействованы: 5 флюорографических установок, 2 передвижных маммографа и 2 стоматологических кабинета, - сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 года для работы в селах, где проживает менее 100 человек, планируют закупить 12 медицинских мобильных комплексов.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU