2019-10-29T13:30:42+03:00
Общество

Тамбовская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений

Работа Анастасии Самохиной вошла в топ-100 лучших работ
Марина Поповцева
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Школьники рассуждали о доброте, экологии, наукеШкольники рассуждали о доброте, экологии, науке
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Сочинение тамбовской десятиклассницы вошло в число 100 победителей Всероссийского конкурса сочинений 2019 года.

Творческая работа ученицы мичуринской школы № 1 Анастасии Самохиной была выбрана для участия в федеральном этапе конкурса, как и еще 16 сочинений юных тамбовчан.

В своих произведениях ребята (а в Тамбовской области набралось 68 участников) размышляли о правах детей, доброте, экологии, театре и химии.

- Свои творческие работы ребята представили в разных жанрах: рассказ, эссе, сказка, интервью, дневник, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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