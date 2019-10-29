Тамбовская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений
Сочинение тамбовской десятиклассницы вошло в число 100 победителей Всероссийского конкурса сочинений 2019 года.
Творческая работа ученицы мичуринской школы № 1 Анастасии Самохиной была выбрана для участия в федеральном этапе конкурса, как и еще 16 сочинений юных тамбовчан.
В своих произведениях ребята (а в Тамбовской области набралось 68 участников) размышляли о правах детей, доброте, экологии, театре и химии.
- Свои творческие работы ребята представили в разных жанрах: рассказ, эссе, сказка, интервью, дневник, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.
Фото Управления образования и науки Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU