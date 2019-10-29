2019-10-29T13:01:43+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл из магазина кроссовки и убежал прямо в них с места преступления

Суд оштрафовал молодого человека на 6 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове вынесен приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в краже кроссовок из спортивного магазина.

Как установил суд, в июне этого года, находясь в магазине спортивных товаров, тамбовчанин взял со стеллажа пару мужских кроссовок, обул их, после чего быстро скрылся с места происшествия. Тем самым торговой точке был причинен ущерб в размере около четырех тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Похищенные им кроссовки возвращены в магазин, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В один из районов Тамбовщины приехал передвижной маммограф
Тамбовская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений
В Тамбовскую область идет гололед
Тамбовская область готовится к 75-летию Победы
Водитель «BMW X6» устроил у 3-й больницы в Тамбове массовую аварию
Тамбовских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую научную работу
Жителя Тамбовщины задержали за кражу 370 кг металлолома у сельхозпредприятия
На севере Тамбова появились три новых остановки
Дорожники перешли на зимний режим содержания тамбовских трасс
В Тамбовской области на четверть вырос ввод жилья
Тамбовчан приглашает «Ночь искусств»
Тамбовчане проходят дактилоскопическую регистрацию
Фирме, которая недоделала коллекционный сад в Мичуринске, грозит серьезный штраф
На Тамбовщине двое детей выпали из окон
10 лет на связи
В Тамбовской области стартовал «Забег Победы»
Ж/д переезд в Мичуринске закроют для водителей
Тамбовские автоинспекторы усилят контроль за безопасностью школьников на дорогах