Тамбовчанин украл из магазина кроссовки и убежал прямо в них с места преступления

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-29T13:01:43+03:00

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В Тамбове вынесен приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в краже кроссовок из спортивного магазина.

Как установил суд, в июне этого года, находясь в магазине спортивных товаров, тамбовчанин взял со стеллажа пару мужских кроссовок, обул их, после чего быстро скрылся с места происшествия. Тем самым торговой точке был причинен ущерб в размере около четырех тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Похищенные им кроссовки возвращены в магазин, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU