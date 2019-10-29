Тамбовчанин украл из магазина кроссовки и убежал прямо в них с места преступления
В Тамбове вынесен приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в краже кроссовок из спортивного магазина.
Как установил суд, в июне этого года, находясь в магазине спортивных товаров, тамбовчанин взял со стеллажа пару мужских кроссовок, обул их, после чего быстро скрылся с места происшествия. Тем самым торговой точке был причинен ущерб в размере около четырех тысяч рублей.
- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Похищенные им кроссовки возвращены в магазин, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU