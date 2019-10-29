Тамбовских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую научную работу

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-29T11:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Тамбовщине пройдет областной конкурс научных работ «Постигая науку» среди учащихся 11-классов школ, техникумов и колледжей, как города Тамбова, так и области.

Проводиться конкурс будет по следующим направлениям: естественнонаучное (математика, физика, химия, биология, экология), гуманитарное (русский язык, иностранный язык, история, краеведение, обществознание.) и техническое (исследовательские, опытно-экспериментальные, рационализаторские работы, результаты рационализаторской и изобретательской деятельности в различных областях науки, техники).

- Конкурс включает несколько этапов: первый этап (заочный) – до 12 ноября 2019 года; второй этап (очный) – 17 ноября 2019 года; заключительный этап (окончательное подведение итогов, награждение победителей) – до 15 декабря 2019 года, - сообщили в региональном управлении образования и науки.

Кстати, этот конкурс – отличная возможность получить дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и бакалавриат ТГУ им. Державина, т.к университет является одним из его организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU