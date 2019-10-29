2019-10-29T10:41:55+03:00
Происшествия

Жителя Тамбовщины задержали за кражу 370 кг металлолома у сельхозпредприятия

Мужчине грозит солидный штраф или пять лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отделения полиции в Токаревке 28 октября поступило сообщение о краже металлоизделий с неогороженной неохраняемой территории сельхозпредприятия в селе Васильевка. Как оказалось, неизвестный похитил оттуда 370 кг металлолома.

Вскоре стражи порядка установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель, который вывез похищенное имущество на своем автомобиле. Выяснилось, что в мае этого года мужчина совершил кражи в течение нескольких дней.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Украденный металлолом был возвращен предприятию. В настоящее время проводится дальнейшее расследование на предмет причастности мужчины к аналогичным хищениям.

- После проведения экспертизы и установления материального ущерба буде решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок да пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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