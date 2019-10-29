2019-10-29T10:01:15+03:00
Общество

На севере Тамбова появились три новых остановки

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горожане смогут добираться до новых детских садов и школыГорожане смогут добираться до новых детских садов и школыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В северной части города по просьбам жителей микрорайонов «Майский», «Радужный» и «Московский», установили три дополнительные остановки: «Январская», «Целинная» и остановка по требованию около школы №1 на улице имени Марии Мордасовой.

Самая дальняя, «Январская», будет забирать пассажиров по маршруту 18с с части частного сектора на улице Январской и многоэтажной застройки окончания улиц Мичуринской и Героев десантников. В связи с тем, что в утренние часы на остановке собирается большое количество пассажиров, остановочный павильон имеет увеличенные размеры - он рассчитан на то, что под его крышей от дождя, ветра и снега могут одновременно укрыться около 20 пассажиров.

Вторая остановка появилась рядом со школой №1 на улице Мордасовой — теперь путь от дома до школы сокращен до минимума: автобусы, следующие по 31 маршруту, довозят детей практически до входа в школу.

- Остановка «Целинная» на улице Гвардейской организована специально для родителей, привозящих детей в новые детские сады «Машенька» и «Медвежонок», которые построены в этом году, - рассказали в администрации города Тамбова. - Для того, чтобы родителям и детям было удобно добираться до детских садов на общественном транспорте, комитетом городского хозяйства была проведена работа по оптимизации транспортных маршрутов. В пешеходной доступности от дошкольных учреждений организован остановочный пункт «Целинная», через который будут проходить маршруты общественного транспорта № 56 «Свободная – пл. им. В.И. Ленина – Центральный рынок», № 57 «Свободная – Центральный рынок – пл. им. В.И. Ленина», № 31-р «Полынковское кладбище – мкр. «Радужный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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