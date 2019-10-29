2019-10-29T09:31:09+03:00
Общество

Дорожники перешли на зимний режим содержания тамбовских трасс

Закуплены реагенты, техника приведена в «боевую» готовность
Марина Поповцева
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На федеральные трассы в Тамбовской области выйдет 164 единицы техникиНа федеральные трассы в Тамбовской области выйдет 164 единицы техники
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С 28 октября Федеральное управление автомагистрали Москва-Волгоград перешло на зимний режим содержания дорог в Тамбовской области. Отныне на трассах будет вестись круглосуточное дежурство. Также до весны будет действовать особый алгоритм взаимодействия с МЧС и ГИБДД.

Дорожники следят за погодой с помощью постов видео- и метеоконтроля. Информация о состоянии проезда передается по радио - в том числе по 15 каналу AM-диапазона («канал дальнобойщиков»).

В полном объеме заготовлена пескосоляная смесь для борьбы со льдом в Тамбовской области – 81,835 тысячи тонн. Для обработки дорожного покрытия реагентами и ликвидации последствий непогоды дорожники задействуют 164 единицы техники.

- Механизированный парк укомплектован в соответствии с нормативами – комбинированными дорожными машинами, погрузчиками, автогрейдерами, бульдозерами, тяжелыми тракторами. Машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать расположение техники и координировать работу бригад, - рассказали в ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.

В случае нештатных ситуаций на трассе водители могут обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 71-04-32.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

ИСТОЧНИК KP.RU

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