2019-10-29T09:01:29+03:00
Экономика

В Тамбовской области на четверть вырос ввод жилья

За 9 месяцев в регионе построено более 3 тысяч квартир
Марина Поповцева
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Объем строительных работ составил в финансовом выражении 20,8 млрд рублейОбъем строительных работ составил в финансовом выражении 20,8 млрд рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2019 году в Тамбовской области объем строительных работ составил в финансовом выражении 20,8 млрд рублей. Это на 15 % больше, чем в 2018 году. По вводу жилья показатели увеличились на четверть. За 9 месяцев в регионе построено более 3 тысяч квартир общей площадью 475,6 тыс. кв. м.

- В расчете на 1000 человек населения области введено 464 кв. метра жилья против 372 кв. метров в январе-сентябре 2018 года. Выше среднеобластного уровня обеспечен ввод жилья в Тамбове, Уварово и Тамбовском, Знаменском, Петровском, Уметском, Рассказовском и Мучкапском районах, - сообщают в администрации Тамбовской области.

Кроме того, в этом году велось строительство детских садов, школ, геронтологического и медицинского центров и других социальных объектов. Также в области появилось несколько складских и производственных объектов сферы АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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