Тамбовчан приглашает «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-28T18:01:20+03:00

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В ночь со 2 на 3 ноября в Тамбовской области в седьмой раз пройдет акция «Ночь искусств». Этим вечером учреждения культуры региона будут работать допоздна. Тамбовчан ждут развлекательные и образовательные мероприятия, концерты, экскурсии, необычные лекции и мастер-классы, творческие встречи с интересными людьми.

В областном краеведческом музее представят выставку «Заповедными тропами» к 25-летию заповедника «Воронинский». Для юных зрителей проведут конкурсы и экскурсии.

Педагог Тамбовского музыкально-педагогического института имени Рахманинова проведет мастер-класс по созданию профессионального грима. В мультимедийном кинотеатре Рассказовский театр кукол «Золотой ключик» покажет спектакль «Поющий поросенок».

В музее-усадьбе Сергея Рахманинова «Ивановка» откроются новые выставки, программы для детей, концерты, экскурсии. В усадьбе выступят московские артисты и пройдет музыкальная программа «Песни Александры Пахмутовой».

- Насыщенную программу для взрослых и детей подготовил и Музейный комплекс «Усадьба Асеевых». 3 ноября здесь состоятся уроки живописи, игры, различные мастер-классы, концерты и экскурсии. А 4 ноября в музее проведут день открытых дверей, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Подробнее о программе мероприятий здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU